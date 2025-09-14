El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad y la luz solar. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "cubierto" y "cubierto con lluvia escasa". A lo largo del día, se espera que la nubosidad persista, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 19 y 21 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un leve aumento hacia la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 21 grados. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 84% y el 96%, creará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas más cálidas del día.

La humedad será un factor notable, alcanzando picos del 96% en la tarde. Esto, junto con la temperatura, podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro. Los habitantes de Ribadumia deben estar preparados para un día en el que la sensación de calor podría ser incómoda, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es recomendable que los residentes lleven paraguas o impermeables, especialmente durante la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque la alta humedad podría contrarrestar este efecto.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Las lluvias serán escasas, pero la probabilidad de precipitación es alta, especialmente en la tarde, por lo que es aconsejable estar preparado para un tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.