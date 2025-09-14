El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 45% durante las primeras horas. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la jornada, la temperatura podría alcanzar hasta los 23 grados en las horas centrales del día, aunque se espera que descienda ligeramente hacia la tarde. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 72% y el 93%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperatura puede resultar en un ambiente algo incómodo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h. En las horas más activas del día, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento suave será un alivio en medio de la alta humedad, aunque no se anticipan condiciones de tormenta, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores contratiempos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas y que se mantendrán en cero durante la mayor parte del día. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Redondela mantengan un paraguas a mano, especialmente en la mañana y al mediodía, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones se estabilicen, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia. La tarde se presentará con temperaturas agradables, aunque la sensación de frescor persistirá debido a la humedad y el viento. La puesta de sol se anticipa para las 20:45, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.