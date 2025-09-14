El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 21 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia, aunque se prevé que la cantidad sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando rachas de hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá, las precipitaciones serán ligeras y esporádicas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados nuevamente. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes estén al aire libre. En resumen, se recomienda a los ciudadanos de Pontevedra que se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.