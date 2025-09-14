El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 18 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 22 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad presente en el ambiente. Las condiciones de nubosidad se mantendrán constantes, con un cielo cubierto que limitará la visibilidad y podría generar brumas en ciertos momentos.

Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.1 mm a lo largo del día, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, por lo que no se anticipan problemas significativos en las actividades diarias.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento moderado puede proporcionar algo de alivio ante la alta humedad, aunque también podría contribuir a una sensación de frescor en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la bruma y la nubosidad, especialmente en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad podría mejorar ligeramente, pero se mantendrá por debajo de lo habitual debido a las condiciones atmosféricas.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.