El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, y aunque las lluvias serán mínimas, la sensación de humedad será alta.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 25 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas más cálidas de la tarde. La humedad relativa será elevada, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, predominando de dirección sureste y noreste. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A partir de las 18:00 horas, el viento podría soplar con rachas de hasta 21 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 45% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las lluvias serán escasas y no se espera que afecten significativamente las actividades diarias. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de algunas lluvias ligeras y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.