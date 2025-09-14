El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 60% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en los periodos más lluviosos.
La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 16 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales, para luego alcanzar un máximo de 21 grados hacia la tarde. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con la presencia de niebla y bruma, podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h en los momentos más intensos. Este viento suave contribuirá a una sensación térmica ligeramente más fresca, especialmente en las horas de mayor nubosidad.
A lo largo del día, se prevé que la niebla se mantenga en varias ocasiones, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. La bruma también será un factor a considerar, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que la visibilidad se vea reducida.
En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas suaves y alta humedad. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, y que tomen las precauciones necesarias al salir, especialmente en las horas de menor visibilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.
- Hundido en Mauritania un pesquero de capital gallego: «Fue rapidísimo»
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- La lectura y el debate conquistan Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- Un pesquero portugués solicita auxilio frente a la Costa da Vela
- Relevo en la sala de profesores
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos