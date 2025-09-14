El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en diferentes momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un ligero aumento a 19 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 90% y el 98%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, proporcionando un respiro momentáneo del tiempo fresco de la mañana. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y la temperatura moderada puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.3 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación que varía entre el 55% y el 90% en diferentes periodos. Las horas más propensas a la lluvia serán entre las 14:00 y las 20:00, cuando la probabilidad de precipitación es más alta. A pesar de la escasa cantidad de lluvia, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría contribuir a la sensación de frescor en el ambiente. No se esperan tormentas, lo que significa que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Por lo tanto, se aconseja precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

