El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en diferentes momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al inicio del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La bruma se manifestará en la mañana y en la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos periodos, especialmente entre las 07:00 y las 14:00 horas. La probabilidad de precipitación es del 75% durante la franja horaria de 08:00 a 14:00, lo que indica que es probable que se produzcan algunas lloviznas. Sin embargo, no se esperan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en 0%.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h, predominando de dirección noreste y sur. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A lo largo del día, el viento variará en intensidad, pero se mantendrá en niveles manejables.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. La niebla se intensificará, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvias escasas. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones de niebla y bruma, especialmente durante la mañana y la noche, y tomar precauciones al conducir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.