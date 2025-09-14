El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitación que se mantiene baja a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 17 grados , lo que sugiere un inicio de día templado.

A medida que avance la mañana, la niebla y la bruma serán características destacadas, especialmente en las horas cercanas al mediodía. La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos, por lo que se recomienda precaución al conducir.

Durante la tarde, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 19 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las condiciones de nubosidad persistirán. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 10% en las horas de la tarde, aunque las precipitaciones serán mínimas, con un acumulado estimado de 0.1 mm. Esto sugiere que, si bien existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipan lluvias significativas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día.

La puesta de sol está programada para las 20:46, momento en el cual el cielo podría seguir presentando un aspecto nuboso, pero sin indicios de tormentas. La noche se prevé tranquila, con temperaturas que rondarán los 16 grados , lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas suaves y una baja probabilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.