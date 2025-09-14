El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 a 18 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica será algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La previsión indica que el cielo estará cubierto, con periodos de bruma que podrían afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque con algunas interrupciones que permitirán ver el sol en momentos puntuales. Las nubes altas también estarán presentes, pero no se anticipan tormentas ni precipitaciones significativas más allá de las ligeras lluvias matutinas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que los residentes se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar un paraguas o impermeable si planean salir por la mañana.

La probabilidad de precipitación es baja a lo largo del día, con un 15% en las primeras horas y disminuyendo a un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, es poco probable que se produzcan acumulaciones significativas. La tarde se presentará más estable, con temperaturas que rondarán los 22 a 23 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de nubes y bruma.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta humedad. Las lluvias serán escasas y el viento proporcionará un alivio en las horas más cálidas. Se aconseja a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.