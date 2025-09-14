El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, O Porriño se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 30% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría traducirse en una lluvia de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, la nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, es recomendable llevar un paraguas por si acaso.

Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 18 y 24 grados . Las primeras horas del día comenzarán con 19 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 69% en la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en consecuencia.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 15 km/h. Este viento suave contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, aunque la combinación de humedad y viento puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, y no se prevén tormentas, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero no olvides estar preparado para cualquier eventualidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.