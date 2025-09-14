El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 19 y 20 grados , lo que proporcionará un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo ligero.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será baja, con un 50% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, se espera que la situación cambie ligeramente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumente hasta un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm, lo que no debería causar mayores inconvenientes, pero es recomendable estar preparados con paraguas o impermeables.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, a pesar de la presencia de viento, no se prevén tormentas ni condiciones climáticas severas.

La salida del sol se producirá a las 08:14, mientras que el ocaso será a las 20:47, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, manteniendo el ambiente fresco y húmedo. En resumen, O Grove experimentará un día cubierto con posibilidades de lluvias ligeras, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos breves al aire libre, siempre con precaución ante la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.