El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la jornada, la temperatura podría llegar a los 22 grados, pero la combinación de la humedad y el viento suave hará que la sensación térmica sea más fresca.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 15% de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas que puedan afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento suave proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:46, momento en el cual las nubes podrían comenzar a despejarse, ofreciendo una vista más clara del horizonte.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día gris, llevando consigo un paraguas o impermeable por si acaso. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben planificarse con precaución, especialmente en las horas de mayor nubosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.