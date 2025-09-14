El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 20% entre las 02:00 y las 08:00, lo que podría traducirse en una lluvia de 0.1 mm. A medida que avance la mañana, la bruma será un fenómeno recurrente, especialmente en las horas posteriores, aunque las precipitaciones se mantendrán mínimas.

La temperatura se mantendrá estable a lo largo del día, comenzando en 18°C y alcanzando un máximo de 22°C en las horas centrales. Esta temperatura, combinada con una humedad relativa que oscilará entre el 74% y el 94%, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La humedad será más notable en la mañana, alcanzando su punto máximo antes de disminuir ligeramente por la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas de viento más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal ante el calor y la humedad. Sin embargo, la dirección del viento también podría contribuir a la sensación de incomodidad, especialmente en áreas menos protegidas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones de bruma persistan, lo que podría limitar la visibilidad en algunas áreas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, aunque el día será gris y húmedo, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 18°C hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. La visibilidad mejorará ligeramente al caer la noche, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una sensación de humedad notable. Las lluvias serán escasas y las condiciones de viento moderadas, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre, siempre y cuando estén preparados para el tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.