El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá a lo largo de la jornada. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 89% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 20 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima que alcanzará un 95%. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias, aunque estas serán ligeras. En la mañana, la probabilidad de lluvia es del 70%, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de bruma que podrían reducir la visibilidad, especialmente en las primeras horas. Las nubes altas también estarán presentes, pero no se anticipan tormentas eléctricas, lo que sugiere que el tiempo, aunque húmedo, no será severo.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con la precaución de estar preparado para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.