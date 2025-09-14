El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 24 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A lo largo de la mañana, se espera que las condiciones de bruma persistan, especialmente en las horas centrales del día. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución al conducir. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados, y se prevé que la sensación térmica sea algo más cálida debido a la alta humedad.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 55% de que se registren lluvias escasas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las lluvias no serán intensas, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque habrá algo de lluvia, no se espera que cause inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de entre 2 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque la bruma y la humedad seguirán siendo predominantes.

A medida que avance la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día. La noche estará marcada por un cielo cubierto, lo que podría dificultar la observación de las estrellas.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto con bruma y posibilidades de lluvias ligeras. Las temperaturas serán agradables, pero la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima variable y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.