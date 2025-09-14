El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Moaña se presenta bajo un cielo predominantemente cubierto, con una descripción que varía desde nuboso hasta muy nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día. Las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 19 grados, se caracterizan por una alta humedad relativa, que alcanza el 88%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avanza la jornada, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 19 y 22 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el noreste a velocidades que varían entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando rachas de hasta 18 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja en la mañana, con un 20% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la posibilidad de lluvias ligeras aumenta, con un pronóstico de 0.1 mm de precipitación en las horas de la tarde. Esto se debe a la presencia de nubes que podrían dejar caer algunas gotas, aunque no se espera que la lluvia sea intensa.

La tarde se presentará con un cielo cubierto, y la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 78%. Esto puede generar un ambiente algo pesado, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

Hacia el final del día, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a las 20:00, cuando el sol se ponga a las 20:46, la temperatura esté en torno a los 20 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas dispersas. En resumen, Moaña experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de algunas lluvias ligeras que podrían refrescar el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.