El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable de 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno.
A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, con ligeras variaciones. Las condiciones de nubosidad persistirán, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h, aumentando en algunos momentos a 20 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio ante la alta humedad, aunque no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias. La dirección del viento también contribuirá a mantener la sensación de frescura en el ambiente.
Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar los 20 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 22:00 horas. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la noche. El cielo seguirá cubierto, y se espera que las condiciones de humedad se mantengan elevadas, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes son sensibles a estos cambios.
En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para la posibilidad de lluvia y tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de precipitación.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.
