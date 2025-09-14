El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen bruma y cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 19-20 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con un 50% de probabilidad de precipitación entre las 02:00 y las 08:00. Esto podría traducirse en algunas lloviznas ligeras, aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que rondan los 0.1 mm.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 91% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante la humedad.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, las lluvias serán escasas y esporádicas, con un total acumulado que no superará los 0.1 mm. La visibilidad seguirá siendo limitada debido a la bruma persistente, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En cuanto a la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que descenderán a alrededor de 19 grados. La bruma continuará presente, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescor. El viento disminuirá su intensidad, con rachas que no superarán los 10 km/h.

Es importante que los residentes de Meaño tomen precauciones al conducir y al realizar actividades al aire libre, especialmente en las primeras horas del día y durante la tarde, cuando la visibilidad puede verse más afectada. Aunque no se prevén tormentas, la posibilidad de lluvias ligeras y la alta humedad pueden influir en la comodidad general. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.