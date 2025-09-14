El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen bruma y cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 19-20 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con un 50% de probabilidad de precipitación entre las 02:00 y las 08:00. Esto podría traducirse en algunas lloviznas ligeras, aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que rondan los 0.1 mm.
A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 91% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante la humedad.
Durante la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, las lluvias serán escasas y esporádicas, con un total acumulado que no superará los 0.1 mm. La visibilidad seguirá siendo limitada debido a la bruma persistente, lo que podría afectar las actividades al aire libre.
En cuanto a la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que descenderán a alrededor de 19 grados. La bruma continuará presente, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescor. El viento disminuirá su intensidad, con rachas que no superarán los 10 km/h.
Es importante que los residentes de Meaño tomen precauciones al conducir y al realizar actividades al aire libre, especialmente en las primeras horas del día y durante la tarde, cuando la visibilidad puede verse más afectada. Aunque no se prevén tormentas, la posibilidad de lluvias ligeras y la alta humedad pueden influir en la comodidad general. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.
