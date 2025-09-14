El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, oscilando entre los 18 y 21 grados . Las condiciones meteorológicas indican que el cielo permanecerá cubierto durante la mayor parte del día, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto". Esto sugiere que la luz solar será escasa, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan entre 0.1 y 0.3 mm de lluvia, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 40% en el periodo de 08:00 a 14:00, aumentando a un 75% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, las lluvias serán ligeras y esporádicas, por lo que no se anticipa que causen grandes inconvenientes.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la brisa, las condiciones de humedad podrían hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

La puesta de sol está prevista para las 20:46, momento en el cual el cielo podría seguir cubierto, ofreciendo un espectáculo menos brillante que en días despejados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 19 grados .

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvias ligeras y temperaturas suaves. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.