El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en diferentes momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la formación de niebla en algunos sectores.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma se haga más notoria, especialmente en las horas centrales del día, aunque las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 21 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento del sur-suroeste, que soplará a velocidades de entre 10 y 15 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frescor se acentúe, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 30% hacia el mediodía. Sin embargo, las precipitaciones no se prevén como un evento significativo, ya que la mayoría de los periodos se mantendrán secos, con algunas excepciones donde se podrían registrar lloviznas intermitentes. La tarde podría traer un ligero alivio en la probabilidad de lluvia, aunque se mantendrá un 15% de posibilidad de chubascos.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad reducida.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de más niebla. La jornada cerrará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Lalín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.