El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán en torno a los 19 y 20 grados, con un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el sur a velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidades de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las cantidades de lluvia no serán significativas, se anticipa que podrían caer hasta 0.2 mm en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Las lluvias serán ligeras y esporádicas, por lo que no se prevén interrupciones significativas en las actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas o impermeable por si acaso.

El viento, que soplará predominantemente del sur y suroeste, aportará un componente fresco a la jornada. Las rachas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 16:00 horas, alcanzando hasta 23 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones del tiempo.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día cubierto con temperaturas agradables, pero con una alta probabilidad de lluvias ligeras y un viento moderado. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable, manteniendo un ojo en el cielo y en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.