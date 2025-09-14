El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en el periodo inicial del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, con un cielo muy nuboso durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían llegar a los 24 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar un ligero movimiento en el ambiente, aunque no se anticipan condiciones adversas. La dirección del viento, predominantemente del suroeste, contribuirá a mantener la sensación de frescura en el aire.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un 25% entre las 8 y las 14 horas. Sin embargo, se prevé que la mayor parte del día transcurra sin lluvias significativas, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas por si acaso.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 20 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Las condiciones de visibilidad serán buenas, aunque la presencia de nubes podría limitar la vista del sol durante gran parte del día.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día húmedo, pero sin grandes contratiempos meteorológicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.