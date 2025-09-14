El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de precipitación que se estima en 0.1 mm. A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 23 grados .

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 81% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 23 km/h por la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de Gondomar.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes estén preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de que se presenten algunas lloviznas ligeras en las primeras horas de la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones se mantengan estables, sin cambios significativos en la temperatura o la humedad. La visibilidad será buena, aunque puede verse afectada por la presencia de nubes bajas.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables y una alta humedad. Aunque no se prevén lluvias significativas, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, especialmente en las primeras horas del día. La jornada se desarrollará sin sobresaltos, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.