El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunas personas.

La visibilidad se verá afectada por la niebla que se espera en las horas centrales del día, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana. Esta niebla puede dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse durante estas horas. A partir de la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, aunque las condiciones de visibilidad mejorarán gradualmente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 24 km/h. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, a pesar de la lluvia escasa, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Las precipitaciones acumuladas serán mínimas, con valores que no superarán los 0.3 mm en total a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente húmedo, no habrá un impacto significativo en actividades cotidianas.

En resumen, Forcarei experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvia ligera. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones de visibilidad reducida por la niebla y que tomen precauciones al conducir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.