El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.1 mm en los periodos más húmedos. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 17 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 79% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con la temperatura, puede hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es. A medida que avance el día, se espera que la bruma y la niebla se hagan más evidentes, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con la temperatura ambiente. Este viento también podría ayudar a dispersar un poco la niebla, aunque no se espera que elimine completamente la bruma que caracterizará el día.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es del 65% en las primeras horas, aumentando a un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, las lluvias serán ligeras y esporádicas, por lo que no se anticipan acumulaciones significativas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente después del ocaso, que se producirá a las 20:45. Los residentes de A Estrada deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y condiciones de visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.