El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.1 mm en los periodos más húmedos. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 84% hacia la tarde. Esto puede generar una atmósfera densa y brumosa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio de la humedad. A pesar de que no se prevén tormentas, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 95% de posibilidades de que se registren lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas. Las condiciones de niebla también son probables, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:45, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca y húmeda.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas suaves, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con precaución ante la posible niebla y el suelo resbaladizo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.