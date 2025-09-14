El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en algunos momentos del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, lo que puede generar una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 19 grados , proporcionando un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo ligero debido a la humedad.

A lo largo de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, especialmente entre las 01:00 y las 02:00, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y caminos. A medida que avance el día, se espera que la bruma se disipe, pero el cielo permanecerá cubierto, con posibilidades de lluvias escasas. Las precipitaciones serán mínimas, con un total estimado de 0.2 mm en las primeras horas del día y 0.1 mm en las horas posteriores, lo que no debería afectar significativamente las actividades diarias.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores contratiempos. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 81% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante la alta humedad, especialmente durante las horas más cálidas.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo cubierto con bruma y lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo, llevando consigo un paraguas o impermeable, y que disfruten de las actividades al aire libre con precaución debido a la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.