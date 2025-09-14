El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características del paisaje, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 16 y 21 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar incomodidad para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un pronóstico que indica una probabilidad del 25% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las lluvias que se registren serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto significa que, aunque existe la posibilidad de alguna llovizna, no se anticipan tormentas ni precipitaciones significativas que puedan alterar los planes de los habitantes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de niebla intermitente. Las condiciones meteorológicas sugieren que será un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, como visitar museos o cafés locales, donde se puede disfrutar de un ambiente acogedor mientras se observa el tiempo desde la comodidad de un lugar cerrado.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y húmedo, con nubes y bruma predominantes, y una ligera posibilidad de lluvia. Los habitantes deben estar preparados para las condiciones de niebla y viento, pero en general, el tiempo no debería interferir significativamente con las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.