El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa en algunos momentos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta 21 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, podría generar una atmósfera algo pesada, típica de días nublados en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas. Sin embargo, hay probabilidades de que se registren ligeras lloviznas, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 70%. A partir de la tarde, la posibilidad de lluvia disminuye, aunque no se descartan algunas gotas aisladas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 21 km/h. A medida que avance la jornada, el viento se suavizará, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más llevadera.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. La visibilidad no se verá significativamente afectada, pero es recomendable que los conductores mantengan precaución en caso de que se presenten lluvias ligeras. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades en interiores, aunque aquellos que deseen salir deben estar preparados para un tiempo fresco y posiblemente húmedo.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con temperaturas agradables y la posibilidad de algunas lloviznas. Es un buen momento para disfrutar de actividades bajo techo o, si se decide salir, llevar un paraguas por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.