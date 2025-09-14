El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Cambados se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 23 km/h en sus momentos más intensos, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente durante las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento, además de ser constante, podría presentar rachas que alcancen los 23 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo de la tarde, la temperatura podría alcanzar su punto máximo de 21 grados, pero con la llegada de la noche, se espera que descienda nuevamente a los 19 grados. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de nubes y lluvia podría afectar ligeramente la percepción del entorno.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras, con temperaturas agradables pero una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente es. Es un día ideal para actividades bajo techo, pero quienes decidan salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.