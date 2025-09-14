El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 18 y 22 grados , lo que sugiere un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se espera una acumulación de 0.1 mm en los periodos donde se prevén lluvias. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 95% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Caldas de Reis necesiten paraguas o impermeables durante la mañana y parte de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio de la humedad. Este viento suave será un alivio para quienes se aventuren a salir, aunque se recomienda precaución debido a la posibilidad de lluvias.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, con un cambio hacia condiciones más estables. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 20 grados . El ocaso se producirá a las 20:45, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para los residentes de Caldas de Reis.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.