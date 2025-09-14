El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera bruma que podría persistir en algunos momentos. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 19 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas de la tarde y noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 89% en la mañana y manteniéndose en torno al 85% por la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean mínimas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas y 0.1 mm en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 40% entre las 08:00 y las 14:00, y un 55% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad. A medida que avance la jornada, se espera que el viento disminuya ligeramente, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más agradables.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La puesta de sol está prevista para las 20:46, momento en el que el cielo podría mostrar algunas variaciones en la nubosidad, aunque en general se espera que continúe cubierto.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.