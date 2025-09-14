El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 65% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un leve aumento a 19 grados en las horas cercanas al mediodía.

A medida que avance el día, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 88% y el 95%, lo que generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La bruma será un fenómeno recurrente, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica ligeramente más fresca. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 23 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y la temperatura moderada puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia escasa continúe intermitentemente a lo largo del día, con un total acumulado que podría llegar a 0.1 mm. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos severos, pero sí es recomendable que los residentes estén preparados para condiciones de lluvia ligera.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 20 grados hacia las 3:00 PM. La noche traerá consigo un cielo mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 19 grados y una humedad que podría aumentar nuevamente, creando un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Barro experimentará un día de clima mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas moderadas y alta humedad, lo que sugiere que es un buen día para actividades bajo techo o para disfrutar de la naturaleza con precauciones ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.