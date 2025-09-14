El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a la precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 18 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 80% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera una probabilidad del 15% de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que es posible que se registren algunas gotas, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. A partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se prevé que el día transcurra sin lluvias notables.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 23 km/h desde el suroeste, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas horas de mayor cobertura que otras. Las nubes altas aparecerán en la tarde, pero no se anticipan tormentas ni condiciones severas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, Baiona experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia en la mañana y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima variable, manteniendo un ojo en las condiciones a medida que se desarrollen.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.