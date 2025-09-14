El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantiene constante en "Cubierto" hasta el periodo de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se prevé una probabilidad de precipitación del 25% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que, aunque es poco probable que llueva, no se puede descartar completamente la posibilidad de algunas gotas.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h, predominando de dirección norte y noroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 19 grados a las 22:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.

En resumen, el día en As Neves se presenta como uno de temperaturas agradables y cielos cubiertos, con un leve riesgo de lluvia que no debería afectar las actividades diarias. Los vientos suaves y la alta humedad serán características destacadas, haciendo de este un día típico de septiembre en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.