El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presentará con un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mañana y primeras horas de la tarde. A partir de las 15:00 horas, se espera un cambio en la cobertura nubosa, con un aumento en la densidad de las nubes, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 67% y el 79%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las rachas máximas se prevén en torno a las 15:00 horas, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más cálidas. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente por la noche, cuando se espera que la velocidad disminuya a 9 km/h.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, con la probabilidad de lluvia siendo prácticamente nula hasta las 20:00 horas. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de lloviznas en la noche, aunque la cantidad esperada es mínima. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones climáticas importantes.

El orto se producirá a las 08:12 horas y el ocaso a las 20:48 horas, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 16 grados hacia el final del día. En resumen, un día mayormente nublado y fresco, ideal para disfrutar de la belleza de Vilanova de Arousa, aunque con la posibilidad de que el tiempo cambie hacia la noche.

