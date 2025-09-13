El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A lo largo de la jornada, la cobertura nubosa irá aumentando, alcanzando un estado de cielo cubierto hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 66% hacia la tarde. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante la mayor parte del día, con ligeras posibilidades de chubascos en la tarde, aunque estas son mínimas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, manteniendo una intensidad moderada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, lo que sugiere que no habrá condiciones atmosféricas que favorezcan la formación de tormentas eléctricas. Esto permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque con un cielo mayormente cubierto.

Los momentos más agradables para salir al aire libre serán durante la mañana y el inicio de la tarde, cuando las temperaturas sean más cálidas y el viento aún no haya alcanzado su máxima intensidad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo permanecerá cubierto, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo nublado, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo cubierto hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.