El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un leve aumento en la sensación térmica a medida que avanza el día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que el día avance, se espera que la temperatura se eleve, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h. Este viento del sur-suroeste será más notable durante las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la tarde, aunque sin indicios de tormentas. Esto sugiere que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 76% en las últimas horas, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.