El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

Hoy, 13 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un panorama mayormente cubierto por nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a nubes altas que se mantendrán durante gran parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, aunque se prevén momentos de poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00, cuando el cielo podría despejarse ligeramente.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 10 y los 19 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 10 grados a las 04:00. A medida que el día progrese, se espera un leve aumento, alcanzando los 19 grados hacia las 15:00. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 76% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h entre las 16:00 y las 17:00. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La ausencia de precipitaciones permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día tranquilo, aunque con un abrigo ligero podría ser recomendable para quienes salgan a pasear.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.