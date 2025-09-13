El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy en Vigo, 13 de septiembre de 2025, se presenta con un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubes que pueden variar en densidad, pero sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, comenzando en torno a los 15 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. La combinación de nubes y temperaturas moderadas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del sureste y sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en zonas expuestas. Este viento moderado puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, pero también podría hacer que las nubes se desplacen rápidamente, alterando brevemente el panorama.

No se anticipan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día estable y sin sorpresas meteorológicas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en la nubosidad, ya que el cielo puede oscurecerse en cualquier momento, aunque sin riesgo de lluvia.

El orto se producirá a las 08:12 y el ocaso a las 20:47, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque cubierto, no traerá consigo lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.