El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría limitar la visibilidad y dar lugar a una atmósfera brumosa en algunos momentos. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas en Valga oscilarán entre los 13 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 54% y el 78%. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que los residentes de Valga tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan tormentas ni fenómenos meteorológicos severos, lo que sugiere que el día será tranquilo en términos de condiciones climáticas. Sin embargo, la combinación de nubes altas y vientos moderados puede ofrecer un espectáculo visual interesante en el cielo, especialmente durante el ocaso, que se espera para las 20:47. En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre con las debidas precauciones ante el viento.

