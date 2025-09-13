El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 24 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 60% por la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Tui pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del norte y del suroeste. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, el día en Tui se presenta como mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la mañana y la noche. Sin lluvias a la vista, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un ligero descenso de temperatura hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.