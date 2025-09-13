El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. Desde las primeras horas del día, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance la jornada, se espera que la cobertura nubosa aumente, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando un pico de 23 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a un 60% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el transcurso del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, los habitantes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor moderado. A lo largo del día, el viento será más constante, lo que ayudará a dispersar un poco la sensación de humedad.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes pueden esperar un día fresco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.