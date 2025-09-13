El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede hacer que el ambiente se sienta más cálido, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el sol esté más alto. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a un 52% hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos, lo que sugiere que los residentes de Soutomaior pueden disfrutar de un día seco. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de lluvia en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 20:00 y las 02:00, aunque es poco probable que se materialice.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del este y sureste a velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. En las horas más cálidas del día, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Soutomaior. Los amaneceres y atardeceres serán momentos destacados, con el orto programado para las 08:12 y el ocaso a las 20:47, ofreciendo oportunidades perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente nublado, fresco y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.