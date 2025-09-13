El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescor en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Por lo tanto, es un buen momento para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando los 19 grados a media tarde. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 18 grados por la noche. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y la presencia de viento.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. En las horas pico, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que caiga la noche, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 6 km/h.

La salida del sol está programada para las 08:10, y el ocaso se producirá a las 20:46, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de las actividades al aire libre. A pesar de la nubosidad, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de Silleda.

En resumen, el tiempo de hoy en Silleda se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.