El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, con momentos de mayor nubosidad que podrían dar lugar a un cielo muy nuboso en la franja horaria de la mañana y parte de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.
Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, donde se registrarán mínimas de 14 grados a las 6 y 7 de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día, especialmente entre las 15:00 y 17:00 horas. Por la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 19 grados hacia el final de la jornada.
La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales, aunque la brisa marina ayudará a mitigar el calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 14:00 horas, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en la costa. Por la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el sur, manteniendo su intensidad.
La salida del sol se producirá a las 08:12, mientras que el ocaso está previsto para las 20:48, lo que permitirá disfrutar de una jornada con una duración de luz solar considerable. A lo largo del día, los habitantes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y estar atentos a la evolución del cielo, que podría tornarse más nublado hacia la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.
