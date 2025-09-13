El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a partir de las 00:00 hasta las 08:00, se mantendrán estas condiciones, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 12°C en este periodo, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 25°C entre las 16:00 y las 17:00. Sin embargo, la presencia de nubes altas persistirá, y a partir de las 10:00, se comenzará a notar un incremento en la nubosidad, con periodos de "muy nuboso" entre las 10:00 y las 18:00. Durante este tiempo, la humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 48% hacia las 16:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se ha señalado una probabilidad del 5% de lluvia entre las 08:00 y las 14:00, aunque es poco probable que se materialice. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h desde el oeste entre las 16:00 y las 17:00, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

Por la tarde, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de las 19:00, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21°C hacia las 20:00. La puesta de sol se producirá a las 20:47, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre, siempre que se esté preparado para las variaciones de temperatura y la posible brisa fresca. En resumen, se anticipa un día de clima templado y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre con la precaución de la inestabilidad del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.