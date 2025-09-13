El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, con un ligero aumento en la densidad hacia la tarde, cuando se prevé un cambio hacia un estado más cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que el sol se ponga, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados por la noche. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad será un factor notable, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán niveles superiores al 90%. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría influir en la percepción del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en combinación con la humedad. No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones climáticas severas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Salceda de Caselas se preparen para un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un ambiente húmedo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.