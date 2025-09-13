El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Ribadumia se presentará con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo cubierto hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé una temperatura de 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 64% y el 75%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad. Se anticipan ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se mantiene baja durante el resto del día, lo que sugiere que las condiciones serán secas y estables. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en la nubosidad, ya que el cielo cubierto podría generar algunas sorpresas.

La probabilidad de tormentas es igualmente nula, lo que indica que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y vientos moderados. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variabilidad del tiempo en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.